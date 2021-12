Einbrecher in Zürich-Höngg – Die Polizei verfolgt drei dunkel gekleidete Männer und nimmt sie schliesslich fest Am frühen Samstagmorgen hat die Stadtpolizei Zürich drei mutmassliche Einbrecher überrascht. Einer der jungen Männer trug eine Tasche mit möglicher Beute bei sich. Tim Wirth

Einer Patrouille der Polizei fielen Männer im Eingangsbereich einer Liegenschaft auf. Symbolbild: Moritz Hager

Am Samstag kurz nach 5 Uhr in der Früh meldete sich ein Anwohner der Hardeggstrasse im Kreis 10 bei der Polizei. Er habe gesehen, wie Unbekannte in Briefkästen geschaut und sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht hätten. Nur kurze Zeit später ging eine weitere Meldung eines Anwohners von derselben Strasse bei der Einsatzzentrale ein, so schreibt es die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Der Mann gab an, dass soeben jemand versucht habe in seine Wohnung zu gelangen.

Sofort rückten mehrere Patrouillen an die Örtlichkeit aus, schreibt die Polizei. Einer Uniformpatrouille fielen in der Folge drei dunkel gekleidete Männer im Eingangsbereich einer Liegenschaft auf. Als diese die Polizisten bemerkten, entfernten Sie sich sofort von der Örtlichkeit. Es gelang den Einsatzkräften die drei Männer anzuhalten und zu kontrollieren. Einer der mutmasslichen Einbrecher trug eine Tasche mit möglicher Beute bei sich.

Die drei Libyer im Alter von 20, 21 und 23 Jahren wurden für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht. Nach ersten Erkenntnissen von Detektiven der Stadtpolizei Zürich wurde in der Nacht nicht nur versucht sich gewaltsam Zutritt zu diversen Liegenschaften an der Hardeggstrasse zu verschaffen, es wurden in dem Strassenzug auch mehrere Briefkästen aufgebrochen und in ein Fahrzeug eingebrochen.

Auch in Opfikon kam es zu einem Einbruch. Am Heiligen Abend stiegen Diebe in ein Haus ein und klauten Schmuck im Wert von über hunderttausend Franken.

Tim Wirth ist Redaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat Kommunikation studiert und schreibt seit 2019 über Politik- und Gesellschaftsthemen. Im «Züritipp» betreut er die Sparte Musik. Mehr Infos @WirthTim

Fehler gefunden?Jetzt melden.