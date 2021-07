Corona-Tanzverbot an Konzerten - «Die Polizei wird keinen Hüftschwung verbieten»

Bei den Stadtsommer-Konzerten in Zürich ist das Tanzen verboten. Crimer, der auftritt, erzählt von seinen Lieblings-Dancemoves. Und er gibt Tipps, wie sich das Publikum an seinem Konzert trotzdem bewegen kann.

Es ist wie eine sehr unkoordinierte Explosion. Und am nächsten Tag tut mir alles weh. Es fühlt sich so an, als ob mein Hals abfällt. Das Nicken fällt schwer.

Welche gehören sonst noch zu Ihren Favoriten?

Definitiv der «Mikrofon-Schwinger». Ich nehme das Kabel in die eine, das Mikrofon in die andere Hand. Dann schwinge ich es im Kreis und versuche, es perfekt auf den Takt wieder zu fangen und loszusingen. Die Fehlerquote ist aber hoch. Manchmal lasse ich das Mikrofon fallen, dann gibt es einen riesigen Knall. Doch genau dieser Gamble macht es aus. Was ich auch liebe ist der «Boyband-Move». Ich führe die Hand vom Gesicht in Richtung Schritt und lasse sie da liegen. Dazu schwinge ich die Hüften im Takt. Eine sehr smoothe Angelegenheit.