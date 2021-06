Geldblog: Neue Guthabengebühr – Die Postfinance zieht die Schraube an Die Bank senkt den Schwellenwert für die Verrechnung der sogenannten «Guthabengebühr». Doch es gibt Möglichkeiten, diese zu umgehen. Martin Spieler

Vorsichtige Sparer werden vertrieben: Wer hohe Beträge auf Spar- oder Privatkonten hat und sonst keine anderen Geschäfte mit der Postfinance tätigt, muss ab Juli Negativzinsen zahlen. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Mit einem kürzlichem Schreiben hat uns die Postfinance über die Erhebung einer Guthabengebühr von 0,75 Prozent auf Guthaben, welche den definierten Schwellenwert überschreitet, orientiert. Wir sind geschockt

über diese horrende Gebühr und fragen uns, ob dies auch andere Kunden entsetzt hat. Wir fragen uns auch, was man dagegen unternehmen soll und wie wir dies am besten umschiffen. Leserfrage von L.A.

So wie Ihnen geht es auch anderen Leserinnen und Lesern. Die Erhebung einer Guthabengebühr, wie es die Postfinance nennt, stösst auf viel Kritik. Der Begriff «Guthabengebühr» ist natürlich Schönfärberei. Denn faktisch macht die Postfinance nichts anders, als dass sie die Negativzinsen, welche sie der Nationalbank zahlen muss, in vollem Ausmass an ihre Kundinnen und Kunden weitergibt. Negativzinsen gab es bei der Postfinance und auch bei anderen Banken bereits vorher.