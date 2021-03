Prozess am Obergericht Zürich – «Nie und nimmer»: Postkarte des Opfers hilft dem Täter nicht Ein 35-Jähriger entführt und schlägt seine Ex-Freundin. Obwohl diese noch zu dem Mann hält, bleibt ihm eine Gefängnisstrafe nicht erspart. Corsin Zander

Das Zürcher Obergericht schenkt dem 35-jährigen Entführer keinen Glauben. Foto: Urs Jaudas

Er habe seiner Ex-Freundin, gleich nachdem er ins Gefängnis gekommen war, einen Brief geschickt und sie gefragt: «Habe ich dich entführt?» Daraufhin habe sie per Postkarte geantwortet: «Nein, nie und nimmer.» So erzählt es ein 35-Jähriger vor Obergericht. Die Postkarte hätte der Befreiungsschlag werden sollen für den Schweizer, der im vergangenen Mai vom Bezirksgericht Pfäffikon wegen Freiheitsberaubung und Entführung zu einer Freiheitsstrafe von 42 Monaten verurteilt worden war (lesen Sie hier mehr dazu).

Doch der Befreiungsschlag misslingt: Entscheidend seien die Aussagen im Strafverfahren und nicht nachträglich gemachte Äusserungen, sagt der vorsitzende Richter. Die damals 36-jährige Ex-Freundin habe direkt nach dem Vorfall in aufgelöstem Zustand unter Hyperventilieren und Weinen ausführliche Aussagen gemacht und diese bei späteren Befragungen ebenso lebensnah, detailliert und anschaulich wiederholt. Ihr glaubt das Gericht mehr als den Schilderungen des Beschuldigten.