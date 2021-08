Smalltalk der Woche – Die Prinzenrolle schmeckt ihm nicht Von der Schauspielerentdeckung des Seriensommers bis zur undefinierbaren Farbe der Olympiaklamotten – acht Themen für das beschwingte Tischgespräch. Paulina Szczesniak

Problemprinz

Können verliebte Teenie-Jungs, obendrauf blaublütige mit Pickeln, uns in Verzückung versetzen? Sie können, und wie! Der schwedische Netflix-Wurf «Young Royals» erzählt in sechs Episoden, wie der renitente Zweitgeborene der (fiktiven) Königsfamilie – der 18-jährige Edvin Ryding, was für eine Entdeckung! – aufs Nobelinternat kommt, sich in einen Mitschüler verliebt und in ein Gewirr aus sozialen Ungleichheiten, Geld- und Drogenproblemen gerät, dass ihm Hören und Sehen vergeht.

Und uns gleich mit, denn: Die Figuren sind schön vielschichtig; die aufkeimende Liebe wird unsentimental, aber doch herzerwärmend erzählt; das Tempo stimmt. Und bei der allerletzten Szene sitzt man mit ins Sofa verkrallten Fingern vorm Bildschirm. Staffel zwei her, bitte! Schnell!