Oscars 2021 – Die Prognosen der SonntagsZeitung Das sind die Favoriten der diesjährigen Verleihung – und wir sagen, wo die Filme zu sehen sind. Matthias Lerf

Alle nominierten Filme auf einen Blick – kommentiert von den Filmredaktoren Hans Jürg Zinsli und Matthias Lerf. Video: Tamedia

Die Pandemie-Oscars in der Nacht zum 26. April werden bestimmt sehr speziell sein. Aber ein Favorit hat sich, wie fast jedes Jahr, in den Vordergrund gedrängt: «Nomadland», für den Regisseurin, Produzentin und Cutterin Chloé Zhao gleich drei Trophäen am gleichen Abend gewinnen könnte. Das hat seit Walt Disney vor Jahrzehnten niemand mehr geschafft. Speziell ist aber auch, dass viele Filme bereits auf Streamingdiensten zu sehen sind. Diese Übersicht zeigt auch, wo man sie sehen kann.

Bester Film

Frances McDormand in «Nomadland» unterwegs durch das Hinterland der USA.

Wird gewinnen: «Nomadland» von Chloé Zhao (CH-Start: offen)



Ebenfalls nominiert: «The Trial of the Chicago 7» von Aaron Sorkin

(auf Netflix)

«Minari» von Lee Isaac Chung (CH-Kinostart: im Juni)

«Promising Young Woman» von Emerald Fennell (CH-Kinostart: 20. Mai)

«Judas and the Black Messiah» von Shaka King (CH-Kinostart: offen)

«Mank» von David Fincher (auf Netflix)

«Sound of Metal» von Darius Marder (auf Amazon Prime)

«The Father» von Florian Zeller (CH-Kinostart: 20. Mai)