Überfall auf Juweliergeschäft in Paris – Die Räuber kamen am hellichten Tag Bulgaris Flaggschiff am Place Vendôme wurde erneut ausgeraubt. Die drei Täter flüchteten auf Motorrädern. Der Wert der Beute ist noch unklar.

Das Bulgari-Geschäft wurde bereits im September 2021 überfallen. Archivfoto: Yoan Valat (Keystone)

Bewaffnete Räuber haben am Samstag am helllichten Tag ein Luxus-Juweliergeschäft am eleganten Place Vendôme im Stadtzentrum von Paris überfallen. Wie die französische Polizei mitteilte, fuhren gegen 13.45 Uhr drei Täter auf Motorrädern vor der Filiale des Luxus-Juweliers Bulgari an dem bei Touristen beliebten Platz vor. Zwei Männer betraten dann das Geschäft. Wie viel Beute die Räuber machten, war nach Polizeiangaben zunächst unklar.

Dieselbe Bulgari-Filiale in der französischen Hauptstadt war bereits im September 2021 ausgeraubt worden. Damals hatten die Räuber Beute im Wert von schätzungsweise zehn Millionen Euro gemacht.

Ein Video, welches am Samstag in den Onlinenetzwerken verbreitet wurde, zeigte zwei schwarze Motorräder, die vor dem Juweliergeschäft am Place Vendôme auf dem Gehweg standen. Ein schwarzgekleideter Mann mit Helm und Waffe steht offensichtlich vor dem Geschäft Schmiere. Später fliehen dann drei Männer auf den Motorrädern. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen eines bewaffneten Raubüberfalls ein.

Nach dem Überfall auf das Bulgari-Geschäft im Jahr 2021 war einer der Räuber auf der Flucht von einem Polizisten am Bein verletzt worden. Er wurde festgenommen, angeklagt und in Untersuchungshaft genommen. Im Juni 2022 wurden dann zwei weitere Verdächtige festgenommen. Auch sie wurden angeklagt und sitzen in U-Haft.

