Kampf um Häuserinschriften – Die rassistischen Häusernamen dürfen bleiben – vorerst Um Inschriften im Niederdorf abzudecken, braucht es eine Baubewilligung. Die Befürworter befürchten eine lange Verzögerung. Beat Metzler

Dieser rassistische Hausnamen wird nicht entfernt, sondern überdeckt – sofern es eine Baubewiligung gibt dafür. Foto: Sabina Bobst

Ihre Zeit schien schon abgelaufen. Doch nun dürfen sie bleiben, auf unbestimmte Dauer – die Inschriften im Niederdorf, die das rassistische Wort «Mohr» (in diesem Text fortan «M-Wort») enthalten.

Anfang April hat Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) angekündigt, zwei dieser Inschriften auf Ende Jahr zu entfernen. Nur so lasse sich deren rassistische Wirkung brechen. Doch daraus wird nichts. Die Stadt möchte die Häusernamen am Neumarkt 13 und an der Niederdorfstrasse 29 nur noch abdecken, nicht wegmachen. «So sind die diskriminierenden Zeichen nicht mehr sichtbar, aber die historische Substanz bleibt erhalten», heisst es in einer Mitteilung.