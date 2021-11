Ehemaliger Anhänger von Bhagwan – «Die Reaktion ist oft: Ah, du warst beim Sex-Guru?» Der spirituelle Führer errichtete vor 40 Jahren in Oregon eine Siedlung. Dann floh seine engste Vertraute – und das FBI begann zu ermitteln. Die Geschichte einer gescheiterten Vision. Mareen Linnartz

«Eine Art Disneyland für bewusste Menschen»: Anhänger des Sektenführers Bhagwan Shree Rajneesh auf dem Gelände der Gemeinschaft, der Big Muddy Ranch in Rajneeshpuram (Antelope) in Oregon. Foto: Dieter Bauer (imago images)

Wahrscheinlich hat er sich an diesem 27. Oktober 1985 in einem seiner 93 Rolls-Royce noch ein letztes Mal zum Flugplatz chauffieren lassen, gut möglich, dass er dabei auch eine seiner grob gestrickten und leicht skilehrerhaften Wollmützen aufhatte. 53 Jahre ist er zu dem Zeitpunkt alt, ein gebrochener wie gesuchter Mann, das FBI sitzt ihm im Nacken.

Wallender Bart, gütige Augen, hypnotischer Blick. Bhagwan.

Es ist schon früher Abend, als er in einen Learjet steigt und am Airport von Rajneeshpuram, Oregon, 7000 Einwohner, abhebt. Schaut er aus dem Fenster und denkt sich mit jedem steigenden Höhenmeter: Was habe ich da Grossartiges geschaffen? All die Strassen, Siedlungen da unten, ach und hier, immer kleiner werdend, ja, das muss das Einkaufszentrum sein! Oder erfasst ihn Wehmut: Wie konnte es nur so weit kommen?