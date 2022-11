Die Fussball-WM in Katar stösst Tage vor Beginn auf Proteste und Boykottaufrufe. Szene aus einem Spiel von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart im Oktober. Foto: Lars Baron (Getty)

Manchmal wähne ich mich im Zeitalter der Reformation: Ständig wird auf den Ablasshandel geschimpft, als würden uns heute noch Kleriker ermahnen, unsere Sünden sofort zu tilgen. Wer nach seinem Tod nicht im Fegefeuer schmoren wollte, hatte je nach Vergehen eine Extrarunde Rosenkranzgebet oder eine Pilgerreise zu absolvieren. Vor allem aber galt es, Ablassbriefe zu erwerben gegen stattliche Summen in die Kirchenkasse.

Man echauffiert sich über den modernen Weg, möglichst tadellos durchs Leben zu kommen.

Wer heute gegen den modernen Ablasshandel wettert, nimmt zwar nicht mehr habgierige Mönche und die Kassen der Kurie ins Visier. Man echauffiert sich vielmehr über den modernen Weg, möglichst tadellos durchs Leben zu kommen: Den Wochenendtrip lässt man sich CO 2 -kompensieren, das Kuscheltier gibts inklusive WWF-Etikett, beim Public Viewing der WM aus Katar steht der Spendentopf von Amnesty International. Gefüttert werden heute also die Konten von Menschenrechts- und Umweltorganisationen.

An Bigotterie steht der moderne Sünder seinem antiquierten Vorbild aber offenbar in nichts nach: Er lässt sich weismachen, die weisse Weste lasse sich käuflich erwerben, ganz nach dem Motto des ablassbegeisterten Dominikanermönchs Johann Tetzel aus dem frühen 16. Jahrhundert: «Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt!»

Der Vorwurf der Bigotterie ist freilich so unfair, wie die Analogie mit dem Ablass schief ist.

Das beginnt schon damit, wer wegen Ablasshandels in der Kritik steht. Die Reformatoren zogen gegen das perfide System einer geldgierigen Kirche zu Felde. Sie wandten sich gegen einen Machtapparat, der aus dem schlechten Gewissen der Gläubigen Profit schlug.

Tugendprotzerei ist ein verbreitetes Laster.

Heute wendet sich die Kritik in erster Linie gegen jene, die ein schlechtes Gewissen haben. Abgesehen davon, dass sie sich um Menschenrechte, das Tierwohl und das Klima sorgen, sollen sie sich offenbar auch noch dafür rechtfertigen, dass sie versuchen, ihre Verstrickung in Unrecht zumindest teilweise wieder gutzumachen. «Moderner Ablasshandel!» lautet das Verdikt.

Tugendprotzerei ist zugegeben ein verbreitetes Laster. Weil wir uns schämen, schon wieder bergeweise neue Kleider eingekauft zu haben, betonen wir eifrig, die Ware sei «Fair Trade» und nachhaltig produziert. Dabei wissen wir längst: Wer ethisch konsumieren will, konsumiert vor allem weniger.

Während seiner Blütezeit diente der Ablasshandel den Gläubigen auch dazu, einen Freibrief für das Treiben im Sündenpfuhl zu erwerben. Wie sehr man auch über die Stränge geschlagen hatte – zumindest für die Gutbetuchten liess sich für fast jeden Fehler ein Straferlass käuflich erwerben. Die Absolution erfolgte, sobald die Kasse klingelte.

Doch auch hier hinkt der Vergleich mit heute: Die Absolution erteilt den Konsumlustigen nämlich keiner. Wer moralisch integer ist, gesteht sich ein, dass wir am Ende des Tages vor uns selbst geradestehen müssen. Sich dessen bewusst zu sein und hie und da sein Gewissen zu befragen, scheint mir nicht verkehrt, sondern Ausdruck von Anstand und Respekt.

Etwas zurückzugeben vom Profit, unter dem andere leiden, ist nicht bigott, sondern respektvoll.

Zumal es in vielen Bereichen nicht möglich ist, unserer Verstrickung zu entgehen, indem wir unser Verhalten ändern. Wer in der Schweiz wohnt, hat einen grösseren ökologischen Fussabdruck, als wir uns leisten können, allein wegen unserer Infrastruktur. Die meisten nutzen Mobiltelefone, in denen Rohstoffe stecken, die unter menschenverachtenden Bedingungen abgebaut wurden. Und wie viele Konsumgüter werden nach wie vor unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen gefertigt? Nicht immer steht eine Alternative zur Verfügung.

Wer sich dessen bewusst ist, versucht zum einen, sich für konsumethische Fragen zu interessieren, zum anderen etwas zurückzugeben vom Profit, unter dem andere leiden. Das ist nicht bigott, sondern respektvoll.

Der Vorwurf des Ablasshandels dient primär einem Zweck: jene herabzuwürdigen, die sich redlich bemühen, einen Teil ihrer Verstrickung in globales Unrecht auszugleichen.

