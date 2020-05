Gesuche für Veranstaltungen – Die Regierung bleibt hart Welche Veranstaltung sind trotz Corona möglich? Kulturschaffende blitzen mit ihren Gesuchen meist ab. Das erzürnt auch freisinnige Politiker. Hélène Arnet

Ansteckungsgefahr im Autokino oder Drive-in? 2019 noch möglich, heute wegen Corona verboten. Hier das Autokino in Pratteln. Foto: Digital BS

Ein Autokino in Dietlikon, eine Drive-in-Bühne mit national bekannten Comedy-Stars in Dietikon, beides hätte in diesen Tagen und an Pfingsten stattfinden sollen. Die Massnahmen des Bundesamtes für Gesundheit BAG seien dabei gar nicht so schwer einzuhalten, sind die Veranstalter des Drive-ins überzeugt: Aussteigen aus dem Auto ist nicht erlaubt. Damit sei die Ansteckungsgefahr minim.