Heftige Gewitter – Die Region Luzern steht unter Wasser Autos, die bis zu der Stossstange im Wasser stehen, Gewässer, die über die Ufer treten: In und um Luzern ist es zu diversen Überschwemmungen gekommen. red

Sintflutartige Regenfälle in der Innerschweiz Die Region Luzern kämpft gegen Wassermassen. (Video: Leserreporter 20 Minuten)

In der grössten Stadt der Innerschweiz machen sich die heftigen Gewitter vom Donnerstag bemerkbar. Leser und Leserinnen von 20 Minuten haben Videos oder Fotos von Gewässern geschickt, die über die Ufer getreten sind oder Strassen überflutet haben.

Auch vor dem Verkehrshaus in Luzern ist das Wasser auf die Strasse getreten. Bis zu den Stossstangen würden die Fluten reichen, schreibt ein Beobachter. Busse würden keine mehr fahren, auch Züge würden ausfallen, teilen Bewohner mit, die die Regenfälle als «sintflutartig» beschreiben. «Die Autos stehen im Wasser und kommen in keine Richtung mehr vorwärts», schreibt eine Luzernerin, die noch nie ein solches Ausmass an Überschwemmungen in der Stadt gesehen hat.