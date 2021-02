Analyse zum Impeachment – Die Republikaner sind nicht mehr zu retten Donald Trumps Partei kann oder will den Ex-Präsidenten nicht aus der Politik vertreiben. Die wichtigsten Lehren aus dem Amtsenthebungsverfahren. Hubert Wetzel aus Washington

Ein Meister des Opportunismus: Mitch McConnell, Minderheitsführer der Republikaner im Senat. Foto: Keystone

Ein Impeachment ist kein juristisches, sondern ein politisches Verfahren. Das hat zur Folge, dass dabei nicht die strengen Massstäbe eines normalen Strafprozesses gelten. Das Fehlverhalten eines Präsidenten muss nicht nach den Paragrafen des Gesetzes strafbar sein, um ihn anzuklagen, seine Schuld muss nicht jenseits aller vernünftigen Zweifel bewiesen werden, um ihn zu verurteilen. Es reicht, dass eine einfache Mehrheit der Parlamentarier im Abgeordnetenhaus und eine Zweidrittelmehrheit der Senatoren ihn für schuldig halten.

Die Kehrseite davon ist, dass dann eben auch das Urteil zuweilen politischen Regeln folgt und nicht juristischen. Anders gesagt: Das schändlichste Verhalten eines Präsidenten und die besten Beweise dafür reichen nicht für einen Schuldspruch, wenn es genügend Abgeordnete und Senatoren gibt, die, aus welchen Gründen auch immer, kein politisches Interesse an einer Verurteilung haben.

Genau das ist in den letzten Tagen in Washington passiert. Hat Donald Trump den Mob aufgehetzt, der am 6. Januar das Capitol gestürmt hat? Natürlich. Haben die Demokraten das bewiesen? Absolut. Hätte Trump daher wegen «Anstiftung zum Aufstand» verurteilt werden können und müssen? Auf jeden Fall.

Aber er wurde eben nicht verurteilt. Nur sieben der 50 republikanischen Senatorinnen und Senatoren schlossen sich den Demokraten an und stimmten für ein Schuldurteil. Das waren bemerkenswert viele – aber nicht genug. Um Trump schuldig zu sprechen, hätten 17 Republikaner gegen ihn votieren müssen.

Da wo früher Ehre, Prinzipien oder auch nur Überlebensinstinkt waren, ist heute nur noch Trump, Trump, Trump.

Man kann nun lange darüber streiten, was bei dem Prozess falsch gelaufen ist. Vielleicht war es unklug, ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten zu führen, der sein Amt bereits verlassen hat, zumal die Chance für ein Schuldurteil von Anfang an bei null lag. Und vermutlich war es ein grober Fehler, dass die Demokraten keine Zeugen vorgeladen haben, die aus eigener Anschauung darüber hätten berichten können, mit welcher Kälte und Freude Donald Trump am 6. Januar dem Sturm seiner Anhänger auf das Parlament zugesehen hat. Die Demokraten wollten einen schnellen Prozess, damit Joe Biden ungestört regieren kann und, wie ein demokratischer Senator zu seinen Kollegen sagte, «alle zum Valentinstag heimfahren können».

Andererseits: Was soll man machen, wenn die Republikaner Trump partout nicht zur Rechenschaft ziehen wollen? Eine der absurdesten Vorstellungen des Prozesses lieferte der republikanische Fraktionschef im Senat, Mitch McConnell ab. «Nicht schuldig», tönte er in den Saal, als über das Urteil abgestimmt wurde. Ein paar Minuten später legte er dann in einer eloquenten Rede dar, dass Trump den Mob am 6. Januar natürlich zu Gewalt angestachelt habe. Zynischer und opportunistischer kann man Politik eigentlich kaum betreiben.

Drei Lehren

Man kann aus dem Prozess drei Lehren ziehen. Erstens: Die Republikanische Partei lässt sich nicht mehr retten. Da wo früher Ehre, Integrität, Prinzipien oder auch nur Überlebensinstinkt waren, ist heute nur noch Trump, Trump, Trump. Es gibt im Moment nur noch eine demokratische Partei in den USA – die mit dem grossen «D», die Demokraten.

Zweitens: Die Zeit, in der ein Impeachment das äusserste, dramatischste Mittel des Parlaments war, um einen Präsidenten aus dem Amt zu werfen, der dem Staat und der Verfassung Schaden zufügt, ist vorbei. Man sollte sich nach zwei Trump-Impeachments binnen 13 Monaten nicht wundern, wenn Amtsenthebungsverfahren künftig zur normalen Waffe des politischen Grabenkriegs in Washington werden. Eine Partei hat immer die Mehrheit im Repräsentantenhaus, und die wird künftig wenig Hemmungen haben, einen Präsidenten aus der anderen Partei anzuklagen. Zugleich wird es auf absehbare Zeit wohl nie eine überparteiliche Zweidrittelmehrheit im Senat geben, die den Angeklagten tatsächlich verurteilt. Das entwertet das Impeachment und macht es zu einer politischen Showveranstaltung.

Und drittens: Gegen böse politische Geister wie Donald Trump gibt es in einer Demokratie nur eine Abhilfe – Wahlen. Es ist Aufgabe der republikanischen Wähler zu verhindern, dass Trump je wieder ihr Präsidentschaftskandidat wird. Und es ist, wenn die Republikaner dabei wieder versagen, Aufgabe der amerikanischen Wähler zu verhindern, dass Trump noch einmal Präsident wird.