Mäzenin Katharina Büttiker – Die resolute Tierschützerin zieht in den nächsten Kampf Sie hat für notleidende Tiere schon Millionen aus ihrem Vermögen eingesetzt – und noch mehr Energie. Jetzt, mit 72 Jahren, startet Katharina Büttiker gleich zwei Volksinitiativen. Rico Bandle

Nicht zaudern, sondern handeln: Katharina Büttiker, Gründerin von Animal Trust, mit Hund Jacky. Foto: Markus Forte (Ex-Press)

Wenn es um Tiere geht, scheut sie keine Auseinandersetzung. Dem früheren Opernhaus-Direktor Alexander Pereira drohte sie, die Unterstützung für das Theater zu beenden, sollte er an einem Anlass noch einmal Gänsestopfleber auftischen. Beim Gemeindepräsidenten von Zermatt wurde sie persönlich vorstellig, damit dort weiterhin ihre Anti-Pelz-Plakate hängen können. Als Migros-Chef Herbert Bolliger ein Gespräch mit ihr über den Verkauf von Stopfleber ablehnte, kaufte sie eine ganze Seite in der Gratiszeitung «20 Minuten» und schrieb ihm einen offenen Brief.