Europa könnte wegen des Gasmangels in eine dramatische Krise rutschen, die auch die Schweiz hart treffen würde, sagt der Ex-Banker. Wieso er trotzdem auf Aktien setzt.

Konrad Hummler: «Jede Politik, die einen Ausweg aus der Energieproblematik finden will, muss irgendwann auf Öl zurückkommen.»

Herr Hummler, wegen Wartungsarbeiten fliesst derzeit kein Gas durch die Nordsee-Pipeline. Die Sorge ist gross, dass Wladimir Putin die Gaslieferungen ganz einstellt. Laut Fachleuten droht in dem Fall Deutschland ein Wirtschaftseinbruch von fast 13 Prozent. Das scheint hier bisher niemanden zu beunruhigen. Zu Recht?

Sollte das so kommen, dann wären wir in einem perfekten Sturm. Die Notenbanken haben zu viel Geld in den Kreislauf gepumpt. Es führt kein Weg daran vorbei, die Geldmenge wieder zu verringern. Zudem droht uns ein realwirtschaftlicher Schock durch die von Ihnen angesprochene Energiekrise. Nicht nur bei Gas, sondern auch bei Öl und Strom steigen die Preise aufgrund von Knappheiten. Hinzu kommt ein dritter Faktor, über den bisher kaum jemand spricht.