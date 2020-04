Corona-Krise – Die Risiken, wenn der Spitalbetrieb hochgefahren wird Einzelne Personen können sehr ansteckend sein, andere gar nicht. Solche «Superspreader» können fatale Infektionsketten auslösen. Martina Frei

Behelfsspital in einer Messehalle in Madrid: Auch der Bettenabstand und die Lüftung können bei Infektionen eine Rolle spielen. Foto: Getty Images

Im Klinikum «Ernst von Bergmann» im deutschen Potsdam ist die Lage ausser Kontrolle geraten. Bis zum Ostermontag sind dort 28 Menschen an Covid-19 verstorben, 13 wurden auf der Intensivstation beatmet, 83 Patienten und 174 Mitarbeiter waren infiziert, und die Infektionskette ist vermutlich noch nicht zu Ende. «Es muss in den kommenden Wochen mit einer hohen Anzahl an schweren Verläufen mit Intensiv- und Beatmungspflichtigkeit gerechnet werden», schreibt das deutsche Robert-Koch-Institut in seinem Untersuchungsbericht, aus dem der «Tagesspiegel» zitierte. Die Wahrscheinlichkeit sei gross, dass sich viele der betroffenen Patienten erst im Spital infiziert haben. Das Beispiel zeigt, wie rasch eine Infektionslawine in einem Spital ins Rollen geraten kann.