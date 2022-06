Sommer Pop-up – Die Riva-Bar zieht in den Westen Der gastronomische Wanderzirkus installiert seine Pizzeria im Kleintransporter und die Holzbar dieses Jahr an der Förrlibuckstrasse – an einem Platz, wo bald Hunderte arbeiten werden. Claudia Schmid Boris Müller

Die Bar steht direkt vor der Collective Bakery an der Förrlibuckstrasse. Gegenüber befindet sich der neue Hauptsitz von On. Foto: Boris Müller

Die Riva-Bar befindet sich nicht am Wasser, auch wenn ihr Name – italienisch für Ufer – darauf hindeuten könnte. Diese kürzlich eröffnete Sommer-Pop-up-Bar steht mitten im Zürcher Gebäudedschungel gegenüber des Parkhauses an der Förrlibuckstrasse in Zürich-West.