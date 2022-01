Viel Glitzer und Bling-Bling – Die Roaring Twenties kommen – in Form von Kopfschmuck Raus aus der Pandemie und rein in die wilden 20er: Wie der neue Trend von glitzernden Kopfbedeckungen ein hedonistisches Zeitalter ankündet. Lisa Füllemann

Schöner Kopfschmuck: Rihanna an der Met-Gala 2021. Foto: GC Images

Die Roaring Twenties sind zurück – zumindest was die Mode betrifft. Inspiriert von den 1920er-Jahren, greifen wir wieder öfters zu Slip-Kleidern oder mit Federn besetzten Schlafanzügen, wie ihn jüngst etwa Charlotte im Sex-and-the-City-Sequel «Just like That» trug. Doch vor allem dekadenter Kopfschmuck ist dieses Jahr höchst angesagt. Das zeigt sich etwa beim spanischen Designer Paco Rabanne, der seine Models bei der Fashionshow seiner Frühjahr-/Sommer-Kollektion mit glitzernden Kopfbedeckungen über den Laufsteg schickte.

Ob golden, silbern oder mit Strasssteinen besetzt – der opulente Kopfschmuck ist zwar nicht unbedingt alltagstauglich, aber an jeder Party ein absoluter Eyecatcher. So fiel die Schweizer DJane Fiona Zanetti vor wenigen Wochen an der Roaring-Twenties-Party des britisch-französischen It-Girls Camille Charrière mit ihrem funkelnden Kopfschmuck der Marke Area auf. Die langen Stränge aus Perlen- und Kristallsteinen verwoben sich kunstvoll mit ihren schwarzen Haaren und waren das perfekte Party-Accessoire.