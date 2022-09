König Charles III. im Porträt – Die Rolle seines Lebens Es gab Zeiten, in denen hätten die Briten ihn nie als ihren Monarchen akzeptiert. Lange her, offenbar lang genug. Das Land empfing ihn jetzt voller Wohlwollen als King Charles III, aber das muss nicht so bleiben. Michael Neudecker aus London

Der schrullige Alte, der immer gerne durch seine Wälder in Schottland spazierte, manchmal mit Pflanzen sprach, ist nun König Charles III., Regent des Vereinigten Königreichs. Auf dem Bild: Prinz Charles 1999 während eines Spaziergangs auf den Falklandinseln. Foto: Dylan Martinez (AP/PA/Keystone/Pool)

In Windsor standen am Donnerstagabend weinende Menschen oben am Schloss, manche sassen auf den Parkbänken davor und hielten sich in den Armen, alles gefilmt von den Fernsehkameras, die seit dem Nachmittag hier aufgebaut waren. Windsor Castle erhebt sich über dem Dorf, ohne es zu erdrücken, Dorf und Schloss sind eine Einheit, nur ein paar Schritte von den Mauern entfernt sitzen hier die Menschen in den Pubs und trinken Pints. Die Queen war oft und lange hier in den vergangenen 70 Jahren ihrer Regentschaft. Sie liebte Windsor, genau wie Schloss Balmoral in Schottland, wo sie am Donnerstag gestorben ist.