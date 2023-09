Die Ruder-Allrounderin – Firmenbesitzerin, 23-jährig, will Olympiagold Lisa Lötscher hält Vorträge und hat ein hochgestecktes Ziel. Der nächste Schritt dahin soll diese Woche mit dem Doppelvierer das Ticket für Paris sein. Marco Keller

Lisa Lötscher (vorne) mit ihrem Olympia-Goldkettchen im Doppelzweier mit Fabienne Schweizer an der EM in Bled im Mai dieses Jahres. Foto: Gepa pictures



Um den heissen Brei redet Lisa Lötscher nicht gerne herum. Das wird auch dem Besucher ihrer Website schon nach wenigen Sekunden klar: «Mein langfristiges Ziel», beginnt in der Rubrik «Über mich» der erste Satz, «ist die Goldmedaille an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris.» Klarer geht eine Ansage nicht.