Umstrittener Strassenname in Zürich – Die Rudolf-Brun-Brücke wird nicht zur Frau-Minne-Brücke Der Zürcher Gemeinderat hat ein Postulat der AL abgelehnt, das ein Massaker an der jüdischen Minderheit im mittelalterlichen Zürich sichtbar machen wollte. Martin Huber

Der Name bleibt bis auf Weiteres erhalten: Die Rudolf-Brun-Brücke im Zürcher Stadtzentrum. Foto: Ela Çelik

Die Rudolf-Brun-Brücke über die Limmat und die Brunngasse im Niederdorf werden nicht in Frau-Minne-Brücke und in Moses-ben-Menachem-Gasse umbenannt. Der Zürcher Gemeinderat hat am Mittwochabend ein entsprechendes Postulat der Alternativen Liste mit 103 zu 9 Stimmen abgelehnt. Mit der Umbenennung wollte die AL die jüdische Gemeinschaft Zürichs ehren, die 1349 komplett ausgelöscht wurde.