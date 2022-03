Analyse zu den Kriegssanktionen – Die Russinnen und Russen sind nicht schuld an Putin Das Embargo gegen Russland ist richtig, aber auch widersprüchlich. Und jemanden allein wegen seiner Nationalität anzufeinden, ist heuchlerisch. Meinung Sandro Benini

Wut und Entsetzen angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine in Zürich: Demonstration gegen den Krieg. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Gibt es so etwas wie eine russische Kollektivschuld am Angriffskrieg gegen die Ukraine? Die Frage mutet absurd an. Aber hält man sich vor Augen, wie umfassend die Sanktionen mittlerweile nicht nur hochrangige Funktionäre und Oligarchen, sondern auch russische Musikerinnen, Sportler und sonstige Zivilisten treffen, und nimmt man die häufiger werdenden Berichte über Pöbeleien und Diskriminierungen gegen Angehörige der russischen Diaspora zur Kenntnis – dann erscheint die Frage nicht absurd, sondern virulent.