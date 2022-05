Theater Rigiblick – Die sanften Lieder eines Irren Maximaler Sound mit minimaler Begleitung: Das Duo KaiserLukas ehrt Phil Spector, der als Musikproduzent begann und als Mörder endete. Jean-Martin Büttner

Lukas Langenegger und Oliver Kaiser interpretieren den kürzlich verstorbenen Phil Spector neu. Foto: PD

Als er im vorletzten Januar mit 81 Jahren im Gefängnis starb, kam Phil Spector dadurch den beiden Musikern am nächsten, die am Montag im Theater Rigiblick spielend, singend und erzählend an ihn erinnerten. Denn Phil Spector starb am Coronavirus. Die Pandemie inspirierte die Musiker Lukas Langenegger und Oliver Kaiser zu einer kühnen Idee: die Songs des amerikanischen Musikproduzenten in einem Corona-kompatiblen Miniprogramm einzuproben.

Wagnerianische Popsongs