Schüttelzug FV-Dosto – Die SBB ziehen die Notbremse Er sollte schnell sein und erst noch viel Platz bieten. Doch nun muss der Fernverkehrs-Dosto langsamer fahren als geplant und die Fahrzeiten können nicht verkürzt werden. Mathias Born UPDATE FOLGT

Wichtige Weichenstellung für den Fernverkehrs-Dosto: Der «Schüttelzug» soll in Zukunft nicht schneller fahren als bislang. Foto: Keystone

Die SBB bremsen ihren «Schüttelzug» aus: Der Fernverkehrs-Dosto soll in Zukunft nicht schneller fahren als bislang. Denn das System, das schnelle Kurvenfahrten erlauben sollte, hat sich als untauglich herausgestellt.

Die SBB hatten grosse Hoffnungen in den neuen Zug gesetzt: Der FV-Dosto kann mit 1300 Sitzplätzen ähnlich viele Leute befördern wie die bewährten Doppelstöckzüge IC 2000. Zugleich sollte er aber ähnlich schnell verkehren wie die einstöckigen Neigezüge. Dank des neuen Zugs sollten sich die Fahrzeiten verkürzen lassen – ohne, dass grosse Investitionen in die Strecken nötig würden. So hoffte die SBB eine Milliarde Franken sparen zu können.

Entsprechend neigt sich der FV-Dosto in der Kurve – weniger fest als ein Neigezug, aber weitaus stärker als ein herkömmlicher Zug. Die so genannte Wankkompensation soll dabei sicherstellen, dass die Fahrt für die Gäste angenehm bleibt.

Doch das Gegenteil ist der Fall. Insbesondere im Oberdeck wurden die Fahrgäste und das Personal regelrecht durchgeschüttelt. So stark, dass die Gewerkschaft fürs Zugspersonal eine Tageslimite für Fahrten mit diesem Zug forderte.

Mathias Born ist Redaktor und Datenjournalist im Wirtschaftsressort. Er arbeitet seit dem Jahr 2000 als Journalist. Mathias Born hat ein Studium in Medienwissenschaft sowie eine Datenjournalismus-Ausbildung abgeschlossen. Mehr Infos @thisss

Fehler gefunden?Jetzt melden.