Champions-League-Spektakel – Die Schlussphase gerät zum grossen Drama YB ist nah am zweiten Sieg – und kassiert doch noch den späten Ausgleich. Nach dem 3:3 gegen Atalanta haben die Berner nur noch Chancen auf Rang 3 und die Europa League. Moritz Marthaler

Am Ende bleibt trotz einem grossartigen Fussballabend die Enttäuschung: Ulisses Garcia nach der Partie gegen Atalanta. Foto: Christian Pfander (Tamedia)

Die Schlussphase ist ein eigenes kleines Drama. Die YB-Viertelstunde ist in diesem Heimspiel gegen Atalanta angebrochen, YB ist in Not und braucht zwei Tore, will es weiter vom ersten Achtelfinal in der Champions League träumen. 80. Minute, Einwurf YB, Ngamaleu passt zur Mitte, dort steht Sierro, erst seit zehn Minuten im Spiel, und trifft abgeklärt zum 2:2.

Vier Minuten später rauscht Verteidiger Hefti an, von Haus aus Rechtsfuss und nicht der Techniker vor dem Herrn. Er drischt den Ball mit links direkt zum 3:2 unter der Latte. Der Geräuschpegel schlägt ganz oben aus, königliche Gefühle bei den Young Boys, die Chancen auf den Achtelfinal sind wieder intakt.

Dann die 88. Minute, noch ein Freistoss für die Italiener an der Strafraumgrenze, Hefti hat gefoult, ausgerechnet er. Muriel tritt an, der Kolumbianer ist erst Sekunden im Spiel, hat noch keinen Ball berührt. Sein Schuss geht durch die löchrige Mauer, scharf schlägt er in der Ecke von YB-Goalie Faivre ein.

Wieder ist das Zentrum dicht

Angefangen hat noch alles ruhig. YB-Trainer Wagner ist im Europacup ein Schneider: Zum fünften Mal im fünften Spiel zeigen sich die Young Boys in der Champions League in einem vom Ligakleid abweichenden Anzug, wechseln vom 4-4-2-Arbeitsgewand in eine europäische Haute Couture mit drei zentralen Aufbauern. Zuletzt in Spanien bei Villarreal hatte das positive Effekte, Rieder sorgte auf der Spielmacherposition für offensiven Betrieb.

Die Verdichtung der Mitte zeigt auch gegen Atalanta Wirkung. Der stürmische Gegner, der noch in der Partie Ende September in Bergamo gerne mal mit vier, fünf, sechs Spielern angegriffen hat, findet wenig Raum vor. Wie schon im Hinspiel fehlt den Young Boys ihr zuletzt bester Einzelspieler Christian Fassnacht, erneut stellt Wagner am Dienstag auf dem rechten Flügel den schnellen Elia auf.

Und tatsächlich gelingt den Young Boys zunächst das Kunststück, die Italiener vor allem auf die Flügel zu verdrängen. Nur mag es Fehler auch dort nicht leiden: In der 10. Minute grätscht Innenverteidiger Lauper weit ausserhalb seines Herrschaftsbereichs am Ball vorbei, Maehle passt zum sträflich freien Freuler, der Schweizer bedient in der Mitte Zapata, 0:1. Ein früher Rückschlag in dieser für die Berner so kapitalen Partie.

Telegramm Infos einblenden YB – Atalanta Bergamo 3:3 (1:1)

Wankdorfstadion. – 31'120 Z. – SR: Siebert (GER)Tore:10. Zapata 0:1. 39. Siebatcheu 1:1. 51. Palomino 1:2. 79. Sierro 2:2. 84. Hefti 3:2. 88. Muriel 3:3.

Einwechslungen: 67. Sierro für Rieder, Mambimbi für Elia. 88. Kanga für Martins.YB: Faivre; Hefti, Bürgy, Lauper, Garcia; Aebischer, Martins, Rieder; Elia, Siebatcheu, NgamaleuBemerkungen: YB ohne Camara, Zesiger, Petignat, Fassnacht, Nsame, Von Ballmoos, Monteiro (alle verletzt) und Ammeter (keine Spielberechtigung).

Von einem «kleinen Final» sprach Sportchef Christoph Spycher im Vorfeld, von einem der «grössten internationalen Spiele» für YB Trainer Wagner. Und so wenig schon nur die Champions League an sich Alltag für die Young Boys ist, ist es auf jeden Fall auch überraschend, spielen sie dort am fünften Spieltag noch um den Achtelfinal mit.

Wie schon gegen Manchester United hat YB auch am Dienstag eine Antwort auf den Gegentreffer. Nach einem groben Abwehrfehler von Atalanta fällt Ngamaleu gegen Zappacosta im Strafraum. Die Hand ist oben, der Zug ist da, das ist auch schon gepfiffen worden. Wenig später lässt Schiedsrichter Siebert auch auf der anderen Seite Gnade walten, Lauper streift den Ball bei seinem Hochrisiko-Tackling gegen Pasalic hauchdünn, wieder kein Foul.

In der 39. Minute tritt Aebischer einen Corner. Der findet Siebatcheu, via Lattenunterkante köpfelt er ins Tor, ausgerechnet er, der bis dahin im Sturm noch arg in der Luft hing. 1:1, Aufbruchsstimmung im ausverkauften Wankdorfstadion.

Für die Europa League muss YB auf Hilfe von Villarreal hoffen

Noch im Hinspiel in Bergamo hatten die Young Boys den Moment verpasst, sich auch offensiv mal etwas Luft zu verschaffen. Diesmal trauen sie sich mehr zu, Elia spielt seine Schnelligkeit aus, auf der anderen Seite auch Ngamaleu. Doch alles Tempo hilft vorne wenig, wenn es hinten nicht stimmt. Die zweite Halbzeit beginnt für YB schlecht. Eigentlich scheint die Situation schon geklärt, doch dann fliegt der Ball noch einmal hoch in den Strafraum, die Young Boys bleiben passiv, Pasalic kann zurücklegen und Palomino trifft per Schlenzer in die Ecke. YB schwimmt, Elia foult wenig später im Strafraum Pezzella, wieder bleibt ein Pfiff aus.

Die Schlussphase und damit das grosse Drama brechen an. Mit dem 3:3 steigt YB in die Nachspielzeit, hat sogar Möglichkeiten zur erneuten Führung. Lauper verbucht den letzten Schuss, Goalie Musso hält, der Schiedsrichter vergönnt den Young Boys einen letzten Corner.

Nach dem Remis besitzen sie nur noch Chancen auf Platz 3 und die Europa League. Im letzten Spiel in zwei Wochen beim bereits qualifizierten Manchester United braucht YB einen Sieg – und muss auf einen Erfolg von Villarreal in Bergamo hoffen.

