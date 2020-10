Zahlendreher – Die Schneeflocke Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in der Folge 206 des Zahlendrehers. Joachim Laukenmann

Aufnahme eines Schneekristalls unter dem Mikroskop. Foto: James Steidl

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um Zahlen in einer Schneeflocke. Die andere handelt von Plus- und Minuszeichen in einer Tabelle. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Die Schneeflocke

Eine Schneeflocke wird aus sieben Kreisen aufgebaut. Auf jedem Kreis hat es 6 Zahlen. Die Zahlen an den Schnittpunkten der Kreise und an den 6 Zweigen sind mit den Zahlen von 1 bis 19 durchnummeriert (siehe Bild).

Verschieben Sie 6 Zahlen so, dass auf jedem Kreis die Summe der Zahlen gleich ist.

Plus und Minus

In jeder Zelle einer 7x7-Tabelle steht ein Minuszeichen. In jedem beliebigen 2x2-Quadrat können alle Vorzeichen durch ein anderes Vorzeichen ersetzt werden, also alle enthaltenen Minuszeichen durch Pluszeichen und alle enthaltenen Pluszeichen durch Minuszeichen.

Welches ist die grösste Anzahl von Pluszeichen, die man mithilfe solcher Schritte in der Tabelle erreichen kann?

