Über 600 Stundenkilometer – Die schnellsten Züge der Welt Die Technik von Hochgeschwindigkeits­­zügen hat einen gewaltigen Sprung gemacht. Jetzt machen sie Flugzeugen ernsthaft Konkurrenz. Tim Schröder

Er ist der Schnellste: Der japanische Shinkansen. Die Magnetschwebebahn hat dank ihrem Entenschnabel einen vergleichsweise geringen Luftwiderstand. Alamy Stock Photo

Der Rekordversuch verlief nicht glatt. Frühmorgens am 28. März 1955 startete der Fahrer in einem kleinen Bahnhof bei Bordeaux die bullige Elektro-Lok. Er beschleunigte auf 100, 200 und schliesslich sogar auf 300 Kilometer pro Stunde. Bei 326 Stundenkilometern aber gab es einen Knall. Die Schleifleiste, die den Strom aus der Oberleitung zapfte, hatte sich so stark erhitzt, dass sie schmolz und brach. Dennoch jubelten die Ingenieure. Nie zuvor war eine Eisenbahn so schnell gefahren.