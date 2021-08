Begrüssungschaos wegen Pandemie – Die schockierende Handreichung und andere Zürcher Novellen Im ersten Pandemiejahr mussten wir uns an neue Begrüssungsformen gewöhnen. Jetzt daran, dass plötzlich wieder alles möglich ist – und wir vieles unmöglich finden. Susanne Anderegg , Corsin Zander , Boris Müller , Pascal Unternährer , Priska Amstutz , Claudia Schmid

Der Handschlag war lange verboten, Küsschen sind vorbei. Aber was gilt jetzt? Und was passiert dort, wo verschiedene Begrüssungsformen miteinander kollidieren? Zürcher Szenen aus dem real existierenden Chaos im Spätsommer 2021.

Achtung, ausgestreckter Arm

Nach vielen Monaten ohne direkten Kontakt kamen unsere lieben Nachbarn zu Besuch. Ein altes Ehepaar, sie 85 und er 95. Aus Rücksicht auf ihn, der gesundheitlich etwas angeschlagen ist, hatten wir gewartet, bis alle doppelt geimpft sind. Er tritt zur Tür herein und reicht mir die Hand. Einen kurzen Moment bin ich schockiert – die Geste ist so ungewohnt. Dann nehme ich seine warme Hand in meine, drücke sie fest und lange. Ein schönes Gefühl. Einige Tage später, bei einem kleinen Familientreffen, kommt der 85-jährige Opa ebenfalls mit ausgestrecktem Arm auf mich zu. Ich ergreife seine Hand, ohne zu zögern. Es fühlt sich schon wieder fast normal an. (an)