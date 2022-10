Rückschlag für die Grasshoppers – Die schönen Derbymomente sind verflogen: GC verliert gegen Luzern Eine Woche nach dem Sieg gegen den FCZ hat der Alltag die Grasshoppers wieder – sie geraten früh in Rückstand und unterliegen am Ende 1:3. Marcel Rohner

Niederlage gegen Luzern: Guilherme Schettine und die Grasshoppers verlieren 1:3. Foto: Michael Buholzer (Keystone)



Der triste Super-Leauge-Alltag holt die Grasshoppers eine Woche nach dem schönen Derbysieg gegen den FC Zürich bereits wieder ein. Gegen Luzern verlieren sie 1:3 – weil sie nicht immer gut verteidigen und zu spät zu ihrem Spiel finden.

GC gerät schon früh in Rückstand, Dejan Sorgic trifft. Die Zürcher Abwehr sieht nicht gut aus, weil Ayumu Seko seinen Posten verlässt und Georg Margreitter auf dem falschen Fuss erwischt wird. Und auch das 2:0 der Luzerner wäre zu verhindern gewesen, Burch gewinnt das Kopfballduell gegen Seko.

Die schönen Momente vom Derbysieg sind bei den Grasshoppers also schnell verflogen. Immerhin aber kommt GC noch vor der Pause und nach einem Aussetzer Burchs zum Anschlusstor. Kawabe legt für Herc auf, der Slowake kommt langsam besser in Form, er hatte schon im Derby getroffen. Und Kawabe läuft es ohnehin, es ist sein zehnter Skorerpunkt im 13. Spiel, auf mehr kommen in der Liga nur die YB-Stürmer Cedric Itten und Jean-Pierre Nsame.

Trainer Giorgio Contini wechselt schon zur Pause doppelt, Margreitter und Morandi müssen raus, Ribeiro und Dadashov ersetzen sie. Nach einer Stunde bringt Contini auch noch Shabani für Pusic, die gefährlichen Aktionen aber bleiben aus, Dadashov zum Beispiel ist mehr mit Verteidigungsarbeit in der eigenen Hälfte beschäftigt, als dass er stürmt.

Die Qualität des Spiels leidet, einzig Luzerns Sorgic hat mit seinem schönen zweiten Tor einen Glanzmoment, diesmal ist es Bolla, der ihn schiessen lässt. Kurz darauf hat Chader das 4:1 auf dem Fuss, wie so oft an diesem Abend verhindert GC-Goalie Hammel Schlimmeres. Seine Teamkollegen allerdings finden den Tritt in diese zweite Halbzeit zu spät. In der Schlussphase hat Dadashov eine gute Chance, Shabani trifft aus der Distanz die Latte, und auch Schmids Volley verfehlt das Tor nur knapp. All das ist am Ende zu wenig.

Marcel Rohner startete 2017 als Praktikant in der Tamedia Sportredaktion. Seit Sommer 2019 begleitet er den Schweizer und Zürcher Fussball, spezifisch den Grasshopper Club Zürich. Im Winter berichtet er auch über Skirennen. Mehr Infos

