Züri-Fäscht-Galerie – Die schönsten Erinnerungsbilder aus dem Fotostudio des Tagi-Standes Besuchende konnten sich während des Züri-Fäschts von unseren Fotografinnen und Fotografen verewigen lassen. Die besten Momente – und wer dahintersteckt.

«Man muss gut zu Fuss sein fürs Züri-Fäscht», meint Beatrice Hägeli. Foto: Jonathan Labusch

Eine langjährige Abonnentin

Sie nutzte die Gunst der Stunde, als am Samstagmittag der Himmel einigermassen bedeckt und es nicht so heiss war. Ans Züri-Fäscht kam sie allein. Beatrice Hägeli, 94 Jahre alt und «eine sehr langjährige Tagi-Leserin», peilte den «Tages-Anzeiger»-Stand sofort an und sicherte sich eine Stofftasche. «Man muss schon gut zu Fuss sein an diesem Fest, aber ich bin noch fit», sagte sie. Sie sei immer unterwegs – am Vortag sei sie in Nufenen GR gewesen. Wie oft sie das Züri-Fäscht besucht habe, weiss sie nicht mehr. Fakt ist: Kaum jemand war wohl öfter dort als Frau Hägeli, zumal es die Vorläufer des Volksfests seit mehreren Jahrzehnten gibt. «Ich war schon früher mit meinem Mann und meinen Kindern hier.» Essen werde sie nichts, «mein Magen ist empfindlich geworden». Eine grosse Freude am Leben, kein Alkohol und keine Zigaretten seien der Grund, warum sie noch so fit sei, erzählte sie. Das Feuerwerk hat sie sich dann in Ruhe zu Hause angeschaut: Ihre Wohnung befindet sich in der oberen Etage eines Hochhauses in der Nähe der Zürcher Stadtgärtnerei.

Gut gelaunte Crew aus dem Rheintal

Robu Him (Mitte, mit Sonnenbrille) mit seinen Freunden Marco, Eduardo, Dario, Chiara und Vanessa. Foto: Sabina Bobst

Robu Him und seine gut gelaunte «Gang» aus dem Rheintal konnte man kaum bremsen: Sie wollten am Samstag unbedingt alle gemeinsam aufs Bild, und zwar schnell. Sie waren am Züri-Fäscht wegen «der schönen Menschen» und des Feuerwerks. Gesehen hätten sie schon alles, sagten sie – allerdings war das einige Stunden bevor das Feuerwerk am Seebecken losging. Gegen die Hitze empfahl Robu «passende Materialien, in denen man nicht schwitzt», er selber war oben ohne. Immerhin hatte er einen dünnen Baumwollschal umgebunden.

Sie wollte eigentlich Sport treiben

Emily Suter liess sich mit dem Velo ablichten. Foto: Sabina Bobst

Sie fuhr mit dem Fahrrad direkt ins Studio, gut gelaunt und sportlich gekleidet: Eigentlich wollte Emily Suter eine Tour ums Seebecken machen, blieb dann aber beim grossen Volksfest stecken. Sie hatte schlichtweg vergessen, dass das Züri-Fäscht stattfand, und liess sich dann treiben.

Vom Baur au Lac ans Züri-Fäscht

Charlotte, Chloé, Justine, Amélie und Julia Indera Ramlogan. Foto: Urs Jaudas

Sie waren im Garten des Hotels Baur au Lac an einem Anlass – in unmittelbarer Nähe zum Tagi-Stand. Dort wollten die Mädchen von Julia Indera Ramlogan unbedingt hin, weil am Sonntag Kindertag war: Es gab eine Sirup-Bar, Popcorn, Konzerte und viel gute Laune. Die Familie wohnt in Zürich, ist aber regelmässig im Luxushotel anzutreffen, «der Garten ist so schön schattig», sagt Julia.

Der pünktliche Stammgast

Porträt-Station beim «Tages-Anzeiger»-Zelt 7.7.23. Foto: Jonathan Labusch

Wenn der «Tages-Anzeiger» ruft, ist Peter Lampart aus dem Zürcher Seefeld nie weit: Schon beim Aprilscherz dieser Zeitung – Leute wurden wegen einer vermeintlichen Kappenaktion vor die UBS am Paradeplatz bestellt – war er eine halbe Stunde vor der vereinbaren Zeit zur Stelle. Auch am Züri-Fäscht war er der Erste im Fotostudio. Er trug einen selbst gebastelten Hut. Der Tagi-Stand sei sein absoluter Lieblingsort am Grossanlass, sagte er. Er sei nur gekommen, um sich fotografieren zu lassen. «Nachher schaue ich mir statt des Züri-Fäschts den Kreis 4 an.»

Hungriges Trio aus Genf

Thomas, Margareth und Théo sind das erste Mal am Züri-Fäscht. Foto: Jonathan Labusch

Sie kamen mit heissen Burgern ins Fotostudio und machten danach am «Tages-Anzeiger»-Stand Halt, um in Ruhe zu essen. Thomas, Margareth und Théo kommen alle aus Genf; Thomas studiert Finanzen in Zürich. In ihrer Heimatstadt habe es auch ein Stadtfest gegeben, erzählen sie. Das «Feu ô Lac» fand am Auffahrtswochenende beim Genfer Seebecken statt. «Höchste Zeit, dass wir uns das Zürcher Fest anschauen.»

Bereit für Churros

Gresa (Zweite v.l.) mit ihren Kolleginnen Erleta, Eliza und Betul. Foto: Sabina Bobst

Vor vier Jahren waren diese jungen Frauen erstmals am Züri-Fäscht. Die Flugshow, die dieses Jahr nicht mehr stattfindet, war in ihren Augen unvergesslich. Hauptziel von Gresa und ihren Freundinnen ist, zu essen. «Wir lieben Churros!» Trinken würden sie auch viel – «aber keinen Alkohol».

Trio sucht Hot Dogs

Patrick Bösiger, Véronique Jaccoud und Kayla. Foto: Jonathan Labusch

Dieses Trio aus der Region Bern/Freiburg war schon vor vier Jahren am Züri-Fäscht und hat damals «die besten Hot Dogs» gegessen. «Leider finden wir jetzt den Foodstand nicht mehr!», sagt Véronique Jaccoud. Ein Schwumm im See ist bei ihnen fest eingeplant, «baden und Züri-Fäscht ist eine perfekte Kombi».

Claudia Schmid ist Teamleiterin Stadtleben beim «Tages-Anzeiger» im Zürich-Ressort. Davor war sie Restaurantkritikerin und Redaktorin beim «Züritipp». Ihre Schwerpunkte sind Gastronomie, Stadtphänomene und Tourismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.