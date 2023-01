Raucherräume in Zürich – Die schönsten Fumoirs der Stadt Längst kann nicht mehr überall gequalmt werden – darum sind abgeschlossene Raucherräume für diejenigen, die dies noch immer tun, in der kalten Jahreszeit angenehmer denn je. Vier spezielle Orte. Moira Jurt Claudia Schmid

Hier darf noch gequalmt werden: Beistelltisch in der Smoker Lounge der Kronenhalle. Foto: Samuel Schalch

Dass nicht mehr in jedem Lokal in Zürich geraucht werden kann, daran hat man sich längst gewöhnt, und es wird als gesteigerte Lebensqualität geschätzt: Ohne nach Rauch stinkende Kleider aus dem Ausgang zu kommen, ist genauso angenehm, wie essen gehen zu können, ohne in einer grauen Wolke zu sitzen. Aber es gibt sie noch, die Raucherinnen und Raucher. Wir stellen vier Fumoirs vor, in die wir uns auch ohne Zigarette setzen würden.