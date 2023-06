Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Die Redaktion stellt ihre liebsten Feierabendtouren vor. Video: Redaktion Tages-Anzeiger

Feine Schotterpiste mit Glace-Stopp

1 / 3 Social-Media-Redaktor Mathias Möller beim Einrollen in der Nähe von Schlieren. Foto: zvg

Wir verlassen Zürich über die Veloroute 84 nach Schlieren und Urdorf. Dort drängt sich am Möhrenhof ein Glace-Stopp auf. Innerlich abgekühlt nehmen wir am Ortsausgang Birmensdorf den kurzen, aber knackigen Anstieg nach Aesch in Angriff. Weiter geht es über eine feine Schotterpiste bis Islisberg bergauf.