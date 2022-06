Die Platane in der Bäckeranlage: Drunter liegen! Foto: Moira Jurt

Die Ausstellung «Cool down Zurich» in der Stadtgärtnerei widmet sich dem immer wärmer werdenden Klima und dem Leben damit in der Stadt. Dem Warum und was man dagegen tun kann. Eine entscheidende Rolle dabei spielen natürlich auch Grünflächen mit breitkronigen Bäumen. Die geben nicht nur Schatten, sie können noch viel mehr. Sieben Lieblingsbäume.

Zum Umarmen