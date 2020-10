Von den einen heiss geliebt, von anderen gehasst: Die französische Spezialität Quiche. Foto: Stacy Spensley (Flickr)

Gestern Abend feierte in Paris mein Stück «Familie» französische Premiere. Es beruht auf einem mysteriösen Fall, der sich vor etwas mehr als zehn Jahren in Calais an der Kanalküste ereignet hatte. Eine Familie erhängte sich damals, ohne dass es dafür einen erkennbaren Grund gab: keine wirtschaftlichen Probleme, keine Krankheit, kein Familienzwist. Auf dem Tisch fanden die Feuerwehrleute, die das Haus aufbrachen, einen Zettel: «Wir haben es vermasselt, sorry.»