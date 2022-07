Gabby Giffords – Die Schüsse konnten sie nicht stoppen Ein Kopfschuss sollte Gabby Giffords töten. Die US-Parlamentarierin überlebte – und kämpft jetzt gegen Waffengewalt. Fabian Fellmann aus Washington

Elf Jahre nach dem Attentat nimmt Gabby Giffords eine kämpferische Pose an der Time-100-Gala in New York ein. Foto: Angela Weiss (AFP)

Heute sagt sie, sie habe eine zweite Chance erhalten, Amerika zu dienen, an jenem 8. Januar 2011. Die demokratische Parlamentarierin aus dem konservativen Arizona traf gerade Wähler vor einem Supermarkt in Tucson. Da trat ein Fanatiker hinzu, hob eine Pistole, schoss ihr zuerst in die Stirn und feuerte danach in die Menge. Sechs Menschen kamen ums Leben.

Für Gabby Giffords hingegen begann ein anderer Leidensweg. Die Kugel hatte ihren Schädel durchschlagen und das Hirn verletzt – glücklicherweise jedoch nicht tödlich. Die damals 41-Jährige wurde in ein künstliches Koma versetzt und mehrfach operiert. Die Augen öffnete sie das erste Mal wieder, als Präsident Barack Obama sie vier Tage später besuchte.

Ein Wunder

Es grenzte an ein Wunder, dass Giffords wieder aufwachte. Die schöne junge Frau, die vorher so viel Lebensfreude ausgestrahlt hatte, war kaum noch zu erkennen. Doch stoppen konnten die Schüsse Gabby Giffords nicht. Sie kämpfte sich zurück, lernte erneut, ihre Arme und ihre Beine zu gebrauchen, trainierte sich die Sprache wieder an. Sechs Monate nach dem Attentat kehrte Giffords ins Capitol zurück. Auf Twitter schrieb sie: «Das Capitol sieht schön aus, und es ist mir eine Ehre, heute bei der Arbeit zu sein.»

Die Haare kurz geschnitten und die Stirn vernarbt, stakste sie auf den Floor, begleitet von Applaus. Trotzdem war das Amt zu viel; ein Jahr nach dem Angriff trat Giffords zurück.

Aber Giffords dachte nicht daran, mit der Politik aufzuhören. Als Überraschungszeugin sagte sie 2013 vor einem Senatsausschuss zur Waffengewalt aus: «Zu viele Kinder sterben.» Im selben Jahr gründete sie mit ihrem Mann Mark Kelly ein Komitee, um das Übel zu bekämpfen.

Lähmung und Hoffnung

Inzwischen hat ihr Mann, als früherer Nasa-Astronaut ebenfalls eine Berühmtheit, einen der Senatssitze von Arizona erobert. Jetzt ist er derjenige, der sich in Washington im Parlament gegen die Waffengewalt einsetzt, während Giffords andere Wege sucht. Daneben klärt sie über Aphasie auf, die Sprachbehinderung, unter der sie leidet: Sie hat die Wörter im Kopf, bringt sie aber nicht über die Lippen. «Ich habe die dunkelsten Tage erlebt. Tage des Schmerzes und unsicherer Genesung. Aber mit Verzweiflung konfrontiert, habe ich Hoffnung geschöpft», sagte Giffords zehn Jahre nach dem Attentat. «Konfrontiert mit Lähmung und Aphasie, habe ich mit Mut und Entschlossenheit geantwortet.»

Dieser Tage wird es wieder besonders streng für Giffords. Die Zahl der Schusswaffendelikte steigt stark, kaum eine Woche vergeht ohne Massenschiesserei. Auch damit ist zu erklären, dass Joe Biden jetzt entschieden hat, Giffords die Freiheitsmedaille des Präsidenten zu verleihen, als Anerkennung für ihre Verdienste in öffentlichen Ämtern und bei der der Prävention von Waffengewalt.

Sie fühle sich geehrt, diese Medaille zu erhalten; es sei eine Ehre gewesen, Arizona als Parlamentarierin zu vertreten, aber sie sei auch glücklich, eine zweite Chance erhalten zu haben zum «Kampf, Schusswaffengewalt zu beenden». Diesen treibt sie mit unglaublicher Energie voran, Schritt um Schritt, wie sie damals das Gehen wieder lernte. Bereits nächste Woche erscheint ein neuer Dokumentarfilm über ihr Leben. Der Titel lautet «Gabby Giffords gibt nicht auf».

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

