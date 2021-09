Theater Neumarkt mit Selbstuntersuchungen – Die Schule der Frauen Tauchen wir ein in die Welt der Mutterschaft. Mit dieser Idee spielt das Projekt «Mater dolorosa bleed». Stefan Busz

Schon recht plakativ, diese Welt, in der es um die Zukunft der Mutterschaft geht. Bild: The Agency

Vor einem Jahr war das Theater Neumarkt ein Wellness-Center. Sauna, Lichtduschen, Liegekur, alles da. Nun ist es für das Projekt «Mater dolorosa bleed» eine Höhere Töchterschule geworden respektive eine «queer-feministische Do-it-yourself-Untergrund-Klinik», wie es in der Ankündigung heisst. Die Performance-Gruppe The Agency gibt hier in den nächsten Tagen Lektionen in Sachen Mutterschaft, Schwangerschaft und Familie. Auch praktische Übungen werden angeboten.

Aber keine Angst. Niemand muss hier schwanger werden. «Wenn jemand Bedarf hat, können wird das anbieten, ist aber kein Muss», sagt Yana Thönnes. Sie ist Mitgründerin von The Agency, die seit 2015 «immersive Theaterarbeiten aus feministischer Sicht» erschafft, und Mastermind des Projekts. Text, Regie von «Mater dolorosa bleed» liegen bei ihr.