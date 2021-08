Debatte um Migros-Werte – Die schwachen Hüter von Gottlieb Duttweilers Erbe Die Duttweiler-Stiftung soll unabhängig das Gedankengut des Gründers erhalten, doch sie verliert an Einfluss und hat Mitglieder, die in leitenden Positionen der Migros sitzen. Erich Bürgler

Gottlieb und Adele Duttweiler wollten mit der Gründung ihrer Stiftung sicherstellen, dass die Grundwerte der Migros erhalten bleiben. Foto: Keystone

Soll die Migros in ihren Supermärkten Alkohol verkaufen? Diese Frage will der Grossverteiler seinen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern in einer Urabstimmung stellen. Ein klarer Fall ist die Beurteilung eines solchen historischen Schrittes auch für die Institution, die der Migros-Gründer und seine Frau 1950 ins Leben gerufen haben: die Gottlieb-und-Adele-Duttweiler-Stiftung. Doch die Stiftungsräte, die für die Bewahrung des Ideenguts von Duttweiler sorgen sollen, schweigen dazu.

Das war zu früheren Zeiten ganz anders. Die Stiftungspräsidenten hauten auch mal auf den Tisch, wenn ihnen die Entscheide der Migros-Manager nicht passten. So kritisierte Pierre Arnold, der die Stiftung während über zehn Jahren leitete, in Interviews die Migros-Chefs scharf: etwa die zu hohen Gewinnmargen oder die Einführung der Cumulus-Karte. Auch beim Kauf der Globus-Warenhäuser sah er rot. Der Verkauf von Luxusprodukten, Markenartikeln, Alkohol und Tabak widerspreche den Migros-Statuten.