Analyse zu Cassis’ Neutralität – Die Schweiz braucht keine neuen Adjektive Der Aussenminister hat gerade den Begriff «kooperative Neutralität» erfunden. Der Blick zurück zeigt: Wenn das Land unter Druck ist, flüchtet es sich in Beiwörter. Meinung Luca De Carli

Hier erwähnte Ignazio Cassis den Begriff kooperative Neutralität zum ersten Mal öffentlich: Der Bundespräsident und Aussenminister während der Eröffnungsrede am WEF in Davos. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Jetzt ist die Schweizer Neutralität also «kooperativ». Es ist das neuste Adjektiv in einer ganzen Reihe, die in den letzten 100 Jahren diesem für die meisten Schweizerinnen und Schweizer hochemotionalen Begriff beigefügt worden sind. Die Schweizer Neutralität, sie war auch schon differenziell, integral, courant-normal, courant-essentiel oder aktiv.