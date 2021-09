Bundesrat erhöht Kontingent – Die Schweiz braucht mehr Eier Die Nachfrage des Detailhandels nach Eiern hat im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Frühling letzten Jahres zugenommen. Einem Antrag der Eierbranche hat die Regierung grünes Licht gegeben.

In den Wochen vor Weihnachten ist mit einem höheren Bedarf an Eiern zu rechnen. (Themenbild) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der Bundesrat erhöht mit Blick auf die Vorweihnachtszeit vorübergehend das Importkontingent für zum Konsum bestimmte Eier. Ab 1. Oktober und bis Ende Jahr dürfen zusätzliche 3500 Tonnen eingeführt werden. Der Bundesrat folgt damit einem Antrag der Eierbranche.

Die Erhöhung des Kontingents um 20 Prozent soll die Versorgung der Konsumenten und Konsumentinnen mit Eiern sicherstellen. Dies schrieb der Bundesrat zu seinem Entscheid am Freitag. Konkret wird das Kontingent um 3500 auf 20'928 Tonnen erhöht.

So hatten es gemäss seiner Mitteilung die Eierbranche beantragt, mit Blick auf die umsatzstarke Zeit vor Weihnachten. Sie rechne mit einem erhöhten Bedarf, der mit den in der Schweiz produzierten Eiern nicht gedeckt werden könne.

Der Eier-Verbrauch pro Kopf und Jahr stieg im Pandemie-Jahr 2020 um fünf auf 189 Eier. Seither ist die in den privaten Küchen verbrauchte Menge nicht wesentlich gesunken.

Wegen des grossen Widerstands in der Vernehmlassung verzichtet der Bundesrat auf die geplante Pflichtlager-Lösung für Ethanol ab Anfang 2022. Stattdessen will er die Übergangslösung mit einem Sicherheitslager des Privatunternehmens Alcosuisse um ein Jahr verlängern. Die Regierung beantragt dem Parlament einen Kredit mit einem Kostendach von 4,165 Millionen Franken. Wie es längerfristig weitergehen soll, will der Bundesrat in den nächsten Monaten abklären. Er wolle voraussichtlich Anfang 2022 über die definitive Lösung entscheiden, die dann per Anfang 2023 eingeführt werden solle, hiess es in der Mitteilung.

Der Bundesrat hat den Tätigkeitsbericht der Interdepartementalen Arbeitsgruppe (Idag) Korruptionsbekämpfung für den Zeitraum 2018-2020 zur Kenntnis genommen. Die Arbeitsgruppe fokussierte sich auf die Strategie des Bundesrats gegen die Korruption 2021-2024. Darin sind elf Ziele und 42 Massnahmen definiert, wie die Schweiz den Kampf gegen die Korruption führen will. Der Bundesrat wird Ende 2024 eine Bilanz dieser Strategie ziehen und dann über eine Weiterentwicklung entscheiden.

