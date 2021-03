Ausstellung «Wired Nation» – Die Schweiz, der Daten-Bunker Die Historikerin Monika Dommann erforscht die Geschichte der Rechenzentren, wie sie im Kanton Zürich gerade im grossen Stil gebaut werden. Die Anbieter werben mit Schweizer Mythen wie dem Reduit. Pascal Blum

Ein Bergmassiv auf dem Supercomputer der US - Firma Cray im nationalen Hochleistungsrechenzentrum Centro Svizzero di Calcolo Scientifico bei Lugano. Foto: Andrea Helbling / Collegium Helveticum

Spätestens seit wir uns einigermassen im Homeoffice eingerichtet haben, sind wir es uns gewohnt, dass wir auch von daheim auf allerlei Dokumente zugreifen können. Möglich macht das die Datencloud, die in der Regel funktioniert. Aber was tun, wenn die Verbindung abrauscht? Dann ist schnell Schluss, und wir knien nieder vor dem Multimediakasten und fragen uns: Was sind das bloss für Kabel?

Die digitale Infrastruktur bleibe eine «Blackbox», sagt Historikerin Monika Dommann von der Universität Zürich. Eine Provokation für sie als «neugierige Userin», sie will mehr wissen und untersucht deshalb die Geschichte von Rechenzentren und Server-Racks, mit Blick auf soziale und ökonomische Zusammenhänge.