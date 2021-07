Kolumne Philipp Loser - Die Schweiz – eine gemütliche Festung

Sie zeigten die Füsse, immer wieder die Füsse, die Schwielen und Blasen als Beweis dafür, dass sie tatsächlich dort gewesen waren. In Europa. Als ob man ihnen sonst nicht glauben würde.

Die Bilder der «Rundschau» von SRF waren kaum auszuhalten. Schwangere, Kinder, Teenager, alte Menschen in abgelaufenen Turnschuhen. An die Grenze gekarrt von kroatischen Polizisten, verloren im bosnischen Wald. Die Reporterin der «Rundschau» verbrachte knapp eine Woche an der EU-Aussengrenze und dokumentierte in dieser kurzen Zeit unzählige sogenannte Push-Backs – die illegale Ausschaffung von Flüchtlingen durch lokale Sicherheitskräfte.