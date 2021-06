Erschreckende Bilder – Die Schweiz, eine riesige Abfallhalde Die Pandemie hat das Littering verstärkt. Nicht nur die Städte versinken am Wochenende im Müll, auch die ländlichen Gebiete sind betroffen. Rico Bandle

Der See als Abfallcontainer: Ein ganz normales Wochenende in Zürich. Foto: «20 Minuten»/News-Scout

Es waren Bilder des Grauens, die sich den Spaziergängern am Sonntagmorgen präsentierten: Im Naturschutzgebiet auf dem Zürcher Käferberg, bei einem idyllischen Weiher im Wald, war der Boden weiträumig mit leeren Flaschen, Essensresten und Plastikverpackungen übersät. In der Nacht hatte da eine illegale Party stattgefunden. Den Abfall – es müssen mehrere Hundert Kilogramm gewesen sein – hat man einfach liegen gelassen oder in die Büsche geschmissen.

Eindrücke dieser Art haben sich in den letzten Wochen gehäuft. In St. Gallen war vor einer Woche die Engelgasse dermassen zugemüllt, als sei dort gerade ein mehrtägiges Open-Air-Festival zu Ende gegangen. 3,5 Kubikmeter Abfall trugen die Reinigungskräfte zusammen. Aus Winterthur und anderen Städten wurden in letzter Zeit ähnliche Bilder über soziale Medien verbreitet.