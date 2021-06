Zweite Gewitterfront im Anmarsch – Heftige Hagelgewitter vermiesen Nati-Fans das Public Viewing Genau zum Anpfiff des entscheidenden Spiels der Schweiz gegen die Türkei toben im Land vielerorts gefährliche Gewitter. Der Bund hat eine Warnung der Stufe 4 von 5 erlassen.

Zum Abschluss der Hitzeperiode mit Temperaturen von über 30 Grad hat es auf Sonntag stellenweise eine Tropennacht gegeben. Für den Sonntag wurden teilweise starke Gewitter erwartet. Foto: Alessandro della Bella (Keystone)

Eine erste Gewitterfront hat in Teilen der Schweiz am späten Sonntagnachmittag heftigen Hagel, ortsweise Starkregen sowie Sturmböen gebracht. Laut Medienberichten kam es lokal zu Überschwemmungen. Der Bund hatte zuvor vor grosser Gefahr gewarnt.

Die Gewitterzellen erreichten das Land von Westen her. Sie zogen zunächst über die Genferseeregion, das Freiburger Land sowie Teile des Kantons Bern, die Zentralschweiz und weiter nach Osten. Über 15'700 Blitze registrierte der Wetterdienst Meteonews bis am frühen Abend.

Im Kanton Freiburg wurden in Charmey bis 31 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen, in Schwarzsee gab es Windböen von bis zu 96 Kilometern pro Stunde, wie Meteocentrale mitteilte. In den Hochalpen bliesen Orkanböen.

Aus den Kantonen Bern und Luzern wurden Hagelkörner mit Durchmessern von bis zu rund fünf Zentimetern gemeldet, wie SRF Meteo berichtete.

Im Greyerzerland formte sich ein Superzellengewitter. Von diesen besonders grossen und von heftigen Auswirkungen begleiteten Ereignissen gebe es in der Regel eines oder zwei pro Sommer, sagte Christophe Salamin, Meteorologe bei Meteoschweiz, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es sei jedoch selten, dass diese Art von Sturm über ein bewohntes Gebiet ziehe, wie es am Sonntag der Fall war.

Über grössere Schäden war zunächst nichts bekannt. Lokal kam es zu überschwemmten Strassen, kaputten Autoscheiben, überfluteten Unterführungen und beschädigten Gemüsegärten, wie mehrere Medien unter Berufung auf Fotos und Videos von Augenzeugen berichteten.

Nach der ersten Gewitterlinie folgte eine Wetterberuhigung. Am Abend sollten aus Südwesten weitere Gewitter folgen.

Schweiz – Türkei: Fans müssen aufs Outdoor-Public-Viewing verzichten

Die Schweizer Nationalmannschaft spielt heute Abend um 18 Uhr gegen die Türkei um den Einzug ins Achtelfinal. Viele Schweizerinnen und Schweizer haben sich darauf gefreut, den Match draussen zu schauen. Darauf muss nun vielerorts verzichtet werden. Es empfiehlt sich, eine wettergeschützte Möglichkeit zu suchen.

Ein Ende der Unwetter ist an eingien Orten erst für das Ende des Spiels gegen 20 Uhr in Sicht, eine zweite Gewitterfront zieht allerdings noch bis 22 Uhr über das Mittelland in Richtung Nordosten.

Vielerorts eine Tropennacht

Zum Abschluss der Hitzeperiode mit Temperaturen von über 30 Grad hatte es in der Nacht auf Sonntag stellenweise eine Tropennacht gegeben. Für den Sonntag wurden dann nicht mehr so hohe Temperaturen erwartet, dafür mehr Feuchtigkeit und damit verbunden teilweise stark Gewitter.

Rekordhalter in der Nacht war die Genferseeregion: So sank die Temperatur in Vevey nicht unter 23,4 Grad und in Le Bouveret lag der Tiefstwert bei 23,1 Grad, wie der private Wetterdienst Meteonews per Twitter bekannt gab.

Aber auch in Teilen der Inner- und in der Ostschweiz wurde eine Tropennacht verzeichnet: So lag in Gersau der Tiefstwert bei 22,5 Grad oder in Altdorf bei 21,7 Grad, in Altenrhein waren es 22,1 Grad. Von einer Tropennacht wird gesprochen, wenn die nächtlichen Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen.

SDA/step

