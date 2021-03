Öffnen trotz allem – Die Schweiz flirtet wieder mit Corona-Sonderweg Die Fallzahlen steigen, unsere Nachbarn verschärfen Massnahmen – doch in der Schweiz plädieren namhafte Stimmen plötzlich wieder für Lockerungen. Was dahintersteckt. Luca De Carli

Ein Stück Normalität trotz Pandemie: Zürcherinnen und Zürcher zieht es Ende Februar am ersten warmen Wochenende des Jahres ins Freie. Foto: Samuel Schalch

Der Anstieg geht einfach weiter. 4573 Corona-Fälle wurden dem Bundesamt für Gesundheit über das Wochenende gemeldet. Vor einer Woche waren es 3643, vor zwei Wochen 3170. Hält dieser Trend an, wird kurz nach Ostern ein kritischer Wert überschritten: 350 Ansteckungen pro 100’000 Einwohner innert zwei Wochen.

Eine 14-Tage-Inzidenz von 350 hat der Bundesrat als eines von mehreren Kriterien ins Spiel gebracht für eine Rückkehr zu verschärften Corona-Massnahmen. Darüber beraten will er in seiner übernächsten Sitzung am 14. April.

In vielen europäischen Ländern werden derzeit wegen steigender Fallzahlen Massnahmen verschärft. In der Schweiz rufen nun aber zwei prominente Stimmen dazu auf, davon abzusehen und stattdessen Lockerungen zu prüfen. Beide zählen nicht zu den typischen Öffnungsturbos.