Lichtspektakel für China am Eiger – Die Schweiz gratuliert zum Jahr des Tigers «Tiger on Eiger» nennt Lichtkünstler Gerry Hofstetter sein neustes Werk, das er vor den Olympischen Spielen an die Eigernordwand projiziert.

Ein eindrückliches Bild: Die Tieger-Projektion am Eiger von Grindelwald aus gesehen. Foto: Gerry Hofstetter

Am 1. Februar beginnt in China das Jahr des Tigers. Aus diesem Anlass beleuchtet Lichtkünstler Gerry Hofstetter die Eigernordwand mit dem Sujet eines Tigers.

Über tausend Fussballfelder gross ist die Projektion, wie der Lichtkünstler und Filmer in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Mit der Projektion will er die internationale Verbundenheit der Schweiz symbolisieren. Auch soll es eine Motivation für die Schweizer Olympiateilnehmenden in Peking und für alle anderen Sportlerinnen und Sportler sein. «Die Schweiz gratuliert zum Jahr des Tigers mit dem grössten Kunstwerk der Welt», schreibt Hofstetter.

Bekannte Projekte von Hofstetter sind etwa die Beleuchtungen von Eisbergen in der Arktis und der Antarktis oder des Matterhorns.

