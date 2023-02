Komplikationen nach Corona-Vakzin – Die Schweiz hat bisher null Covid-Impfschäden anerkannt 245 Personen fordern wegen möglichen schwerwiegenden Schäden im Zusammenhang mit der Covid-Impfung eine Entschädigung vom Bund. Wieso wurde bisher kein einziges Gesuch gutgeheissen? Marc Brupbacher

Eine Pflegefachfrau spritzt einem Mann eine Booster-Impfung in Zürich. (Archivbild) Foto: Michael Buholzer (Keystone)