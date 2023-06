Wenn die Gebäude bis 2050 klimaneutral sein sollen, dann muss es zunächst einmal ein Ziel sein, keine fossilen Heizungen mit Erdöl oder Gas mehr einzubauen – weder in Neubauten noch beim Heizungsersatz in bestehenden Gebäuden. Für bestehende Bauten wird es in Härtefällen immer Ausnahmen geben. Aber spätestens bis 2050 sollten alle fossilen Heizungen fossilfrei durch erneuerbare ersetzt werden.

Es geht längerfristig klar in diese Richtung, ja. Aber unsere Mustervorschriften bleiben Empfehlungen. Entscheiden werden letztlich die Kantone in ihren Energie- oder Klimagesetzen.

Gleichzeitig sollte aber auch die Energieeffizienz gesteigert werden.

Ja, die Sanierungsrate von Gebäuden ist heute viel zu tief, sie müsste verdreifacht werden. Da müssen wir vorerst neue Prioritäten schaffen. Einfamilienhäuser werden erfahrungsgemäss gut saniert. Bei Mehrfamilienhäusern ist das Potenzial für Energieeffizienz aber viel grösser. Doch hier hapert es vielfach mit der Umsetzung, weil oftmals mehrere Eigentümer im Spiel sind und diese sich nicht immer einig werden. Gesetzliche Verpflichtungen kommen ja in der Regel nicht gut an, also muss man da bessere Anreize schaffen. Der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise haben unsere Abhängigkeit vom Ausland gezeigt und die Bevölkerung sensibilisiert. Die Motivation für Gebäude- und Heizungssanierungen ist gestiegen.