Ländervergleich in Grafiken – Die Schweiz hat mehr Covid-Patienten auf der Intensivstation als alle Länder in Westeuropa Selbst in Grossbritannien sind die Spitäler weniger stark ausgelastet als bei uns. Das sind die möglichen Gründe für die angespannte Lage. Yannick Wiget , Sebastian Broschinski

Sind wie schon bei der zweiten Welle extrem gefordert: Ärzte und Pflegende kümmern sich um Covid-Patienten auf der Intensivabteilung im Zürcher Spital Triemli (10. Dezember 2020). Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Intensivstationen sind voll mit Corona-Patienten, Eingriffe müssen abgesagt und Operationssäle geschlossen werden: Etliche Schweizer Spitäler sind am Anschlag und haben in den vergangenen Tagen Alarm geschlagen. «Wenn die Dynamik so weitergeht, droht dem Gesundheitssystem eine Überlastung», warnte die Taskforce-Chefin Tanja Stadler schon vor zwei Wochen.

Mittlerweile sind wieder 81 Prozent der Intensivbetten in der Schweiz belegt, knapp die Hälfte davon mit Covid-Patienten. Und die Zahl der Infizierten, die hospitalisiert oder gar intensiv behandelt werden müssen, nimmt weiter zu. Pro Million Einwohner hat die Schweiz aktuell 34,8 Covid-Patienten auf den Intensivstationen – in keinem Land in Nord-, Süd- und Westeuropa sind es mehr.