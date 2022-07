Gülle – Desaster für die Artenvielfalt – Die Schweiz ist Mist Prächtig grüne Wiesen zeugen von der Naturverbundenheit der Schweiz? Falsch! Was die Landwirtschaft hier unseren Böden antut, ist eine Katastrophe. Claudia Keller (Das Magazin)

Schweizer Idylle bedeutet grüne Wiesen, so weit das Auge reicht. Blick über die Region Heiligenschwendi im Kanton Bern. Foto: Fabian Hugo

Bei meinen Wanderungen durch die Schweiz hat mich stets das strahlende Grün der Wiesen fasziniert. Die sprichwörtlich saftig grüne Wiese war für mich ein Symbol dafür, dass wir in der Schweiz noch in Einklang mit der Natur leben, ganz so wie es die Bilder der Milch-Werbung suggerierten. Es ist noch nicht lange her, dass ich beim Aufstieg zum Aubrig erfuhr: Die Wiesen sind so grün wegen der Gülle. Und: Grüne Wiesen sind für die Artenvielfalt eine Katastrophe.