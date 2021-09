Einwandern und heiraten - «Die Schweiz ist sonst ein so fortschrittliches Land»

Ehe für alle – «Die Schweiz ist sonst ein so fortschrittliches Land» Melwyn und Luis kamen zeitgleich in die Schweiz, fanden jeweils ihre Liebe und liessen sich einbürgern. Dabei machten sie als Hetero und als Schwuler sehr unterschiedliche Erfahrungen. Michèle Binswanger

Zwei Freunde, zwei Beziehungen, eine Diskriminierung: Luis Lopez (Zweiter von links) mit Partner und Melwyn Fernandes (rechts), mit Gattin. Fotos: Grundphoto

Er fühlte sich ein bisschen wie vor einem Gericht. Zu viert umringten die Mitglieder der Einbürgerungskommission Olten Luis Lopez, gebürtiger Mexikaner, Umweltingenieur und schwul. Es war ein Morgen im November, Lopez hatte sich gut vorbereitet und war dennoch nervös. Die Kommissionsmitglieder musterten ihn mit Blicken und löcherten ihn mit Fragen: Wo er denn so einkaufe? «Im Coop», sagte Lopez. Wie er seinen Abfall entsorge? «Ich bin Umweltingenieur, ich entsorge sogar die Yoghurt-Deckel in der Alusammlung.» Was er denn an Olten so möge? «Die Badi.»